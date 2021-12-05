В Польше задержан российский сухогруз

Пограничники утверждают, что капитан судна и ещё два члена экипажа находились в состоянии алкогольного опьянения. Российская сторона инцидент пока не комментирует.

Действия экипажа сухогруза «Руслана» вызвали вопросы у польской стороны. Местный сетевой ресурс «Морской портал» опубликовал фото и видео курса, которым двигалось судно, оно принадлежит транспортной компании из Петербурга. Грузовой корабль шёл из литовской Клайпеды в польский порт Гданьск. Он перевозил стальные конструкции.

В польских водах судно вышло за пределы выделенного морского пути и направилось в сторону пляжей на Собешевском острове. К нему «Руслана» подходила со скоростью 11 узлов или более 20 километров в час. Экипаж не выходил на связь. К судну в Балтийском море направились польские спасатели и пограничники. Когда до острова оставался примерно километр грузовой корабль развернулся на 180 градусов и отошёл от береговой зоны, избежав выхода на мель, сообщает польский сайт.

Пограничники высадились на борт корабля и обнаружили нетрезвого капитана корабля и двух офицеров, они тоже были пьяны, утверждает польская сторона. Уточняя, что все трое находились в лёгкой степени алкогольного опьянения. Началось расследование инцидента. Судно сейчас находится в порту Гданьска, судя по данным портала Marine Traffic, который отслеживает передвижение кораблей.

В начале прошлого месяца стало известно о задержании в Дании российского судна «Академик Иоффе». На борту было 38 членов экипажа и более 20 научных сотрудников. Причиной инцидент СМИ называют долг перед фрахтователем.