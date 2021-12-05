Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что в Белом доме не хотели бы вводить новые санкции в отношении России

При этом он не исключил возможность дополнительных ограничений.

Увеличение числа российских войск на приграничных с Украиной территориях вызывает серьезные опасения у властей Соединенных штатов. Как рассказал в интервью интернет-изданию РБК посол США в России Джон Салливан, только дипломатические отношения помогут, как он выразился, избежать катастрофического и трагического насилия на Украине. Если же ситуация не изменится, то Вашингтон будет вынужден пойти на самые серьезные санкции, подчеркнул Джон Салливан.

Ранее о некоем «всеобъемлющем» пакете мер, направленном на Россию, говорил и президент Джо Байден. Как ожидается, уже во вторник состоятся телефонные переговоры российского и американского лидеров. Как сообщили в Белом доме, одной из основных тем станет именно Украина. В частности, Байден намерен подчеркнуть озабоченность США по поводу военной деятельности России на границе с Украиной, а также хочет подтвердить поддержку Соединенными штатами суверенитета и целостности страны.

Между тем, в ряде западных СМИ, среди которых газеты «Вашингтон пост» и Bild, в последние дни появляются публикации о готовящемся нападении Москвы на Киев, а также публикуются схемы планов боевых действий.

В Кремле все обвинения отрицают, утверждая, что войска перемещаются по территории России исключительно в рамках учений и не представляют опасность для других государств.