Арестованной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге спустя более полугода следствия предъявили окончательные обвинения

Ей угрожает реальный срок.

Шесть лет лишения свободы может получить россиянка по обвинениям по уголовной статье о разжигании ненависти. Об этом «Эху» рассказали в семье арестованной. Как отмечает британская медиакомпания «Би-Би-Си», Софье Сапеге грозит минимальный срок, с учётом того, что она пошла на досудебное соглашение со следствием.

Власти республики утверждают, что арестованная вела телеграмм-канал «Черная книга Беларуси», который публиковал личные данные сотрудников силовых ведомств. Еще весной государственные телеканалы показывали видео, на котором россиянка признаёт вину. Агентство Sputnik сообщает, что суд по этому делу может состояться уже в начале января.

Ранее российские власти обещали помогать Сапеге на постоянной основе. В частности, об этом в эфире «Эха» говорила представитель МИДа Мария Захарова: ВСТАВКА «Мы делаем все, чтобы ее права как гражданки России соблюдались… Задача только одна – сразу подключаться, это было сделано. И вести эту работу на ежедневной основе».

Россиянку задержали в аэропорту Минска в мае, после того, как её самолёт, летевший из Афин в Вильнюс, вынудили приземлиться на территории Белоруссии. Вместе с ней арестовали и белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который ранее был редактором запрещенного в стране телеграмм-канала NeXta.