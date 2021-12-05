В Москве начали украшать станции метро и МЦК

С завтрашнего дня 17 новогодних елок установят на станциях кольцевой и смежных с ней линий. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Департамент транспорта. Всего власти намерены украсить вестибюли более, чем полусотни станций московской подземки, 26 станций МЦК и МЦД и 6 автовокзалов.