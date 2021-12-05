Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 750-ю шайбу в НХЛ

Сейчас капитан «Вашингтона» остановился в 16 шайбах от Яромира Ягра, который занимает третье место в списке самых результативных игроков в истории Национальной хоккейной лиги. На втором месте Горди Хоу, на первом Уэйн Гретцки – 801 и 894 шайбы, соответственно. При этом Овечкин занял второе место по скорости набора 750 голов. Только Гретцки понадобилось для этого провести меньше матчей.