Телеканал CNN уволил брата бывшего губернатора Нью-Йорка

Крис Куомо в начале недели был отстранен на время расследования. В компании посчитали, что он помогал своему брату в период разбирательств по делу о домогательствах. Журналист работал на телеканале с 2013 года и на протяжении последних лет вел авторскую вечернюю новостную программу.

Его брат Эндрю Куомо был вынужден подать в отставку с поста губернатора Нью-Йорка после того, как в начале года несколько женщин обвинили его в домогательствах и неподобающем поведении. В августе генпрокурор штата заявила, что в ходе расследования это подтвердилось.