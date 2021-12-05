Пентагон пообещал помогать Тайваню укреплять оборонительный потенциал

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что в Вашингтоне по-прежнему привержены политике одного Китая, но готовы противостоять любым попыткам властей КНР применить силу против острова. Отношения Белого дома с тайваньской администрацией – один из главных раздражителей для Пекина, который считает остров своей мятежной провинцией.

Последние месяцы напряженность в районе Тайваньского пролива растет. Вблизи острова неоднократно пролетали самолеты китайских ВВС.