На индонезийском острове Ява, где произошло извержение вулкана, продолжается спасательная операция

По официальным данным, там погибли уже 13 человек.

Накануне сообщалось лишь об одном погибшем, однако сегодня нашли остальные тела. Растет и число пострадавших, сообщают власти. В больницы уже доставлены несколько десятков человек с серьезными ожогами. Как отмечает местный новостной сайт «Детик», в момент начала извержения вулкана Семеру не сработала система оповещения. Из-за этого многие дома засыпало пеплом, грязью и песком еще до того, как жители успели эвакуироваться. BBC сообщает, что столб пепла достигал 15 километров в высоту. Судя по видеокадрам в социальных сетях, остров Ява заволокло густым дымом, местные жители помогают соседям выбраться из домов, их тела покрыты плотным слоем сажи, другие же пытаются самостоятельно спастись, уезжая на мотоциклах и открытых грузовиках. Власти призывают граждан как можно скорее покинуть опасную территорию. Пока не известно, когда извержение может закончиться.

Это уже второе пробуждение вулкана за этот год. В январе никто из местных не пострадал. В целом же Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число 130 активных вулканов на территории страны.

Минувшей ночью в акватории Филиппинского моря у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3.