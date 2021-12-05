На шахте «Листвяжная» продолжается поисковая операция

Еще нескольких спасателей пришлось госпитализировать.

На шахте продолжают работать две пробуренные скважины. Через одну из них под землю закачивают хладагенты, с помощью второй — выводят на поверхность взрывоопасные газы. Всего на «Листвяжной» продолжают находиться три отряда горноспасателей и члены вспомогательной команды. Семь сотрудников экстренных служб увезли в больницу. Как утверждает МЧС, госпитализация понадобилась для контроля состояния здоровья после легкого отравления окисью углерода. Сейчас в клиниках находятся 10 пострадавших при трагедии на шахте. Один из них в средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. Еще почти 100 человек лечатся дома. Накануне спасателям удалось поднять на поверхность несколько тел погибших. Сколько еще их остается под землей, не уточняется. Поисковые работы ведутся с перерывами из-за периодически возникающей угрозы взрыва.

В трагедии погиб 51 человек, среди которых как шахтеры, так и спасатели.