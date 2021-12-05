Треть российских компаний, согласно исследованию, собираются увольнять антипрививочников

За то, чтобы лишать работы сотрудников без прививки от коронавируса, выступают 34 процента руководителей малого и среднего бизнеса. Об этом РБК пишет со ссылкой на сервис headhunter. При этом, почти четверть опрошенных оговорились, что тех, у кого есть уважительные причины не вакцинироваться, увольнять всё же не стоит.

Пять процентов участников исследования сказали, что придерживаются такой позиции из страха получить штраф. Остальные называли другие причины, к примеру, опасения за то, что противники прививок заразят на работе других людей. Помимо прочего, в материале сказано, что сертификат о прививке, в целом, сейчас требуют чаще, чем нужно по установленным правилам – документ просят предоставить работающих даже в тех сферах, в которых вакцинация сейчас не обязательна.

Во многих российских регионах для компаний власти ввели обязательство добиться того, чтобы 80 процентов сотрудников были привиты. Нарушение этого правила грозит предприятиям штрафами, иногда до полумиллиона рублей.

На этой неделе ВЦИОМ опубликовал данные об отношении россиян к массовой вакцинации. Исследование показало, что отрицательно к этой практике относится каждый третий.