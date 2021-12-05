В Польше пограничники задержали российский сухогруз

По информации местного специализированного сетевого издания «Морской портал», судно под названием «Руслана» шло прямо в направлении пляжа за пределами выделенного пути и лишь в последний момент развернулось на 180 градусов, избежав выхода на мель. На вызовы пограничных служб экипаж не отвечал. Как утверждается, позже выяснилось, что капитан и двое офицеров находились в нетрезвом состоянии. Сейчас сухогруз находится в порту Гданьска. По факту произошедшего местные власти начали разбирательство.
2021-12-05T11:37:11+03:00
2021-12-05T11:37:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:37, 05 декабря 2021
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