В Польше пограничники задержали российский сухогруз

По информации местного специализированного сетевого издания «Морской портал», судно под названием «Руслана» шло прямо в направлении пляжа за пределами выделенного пути и лишь в последний момент развернулось на 180 градусов, избежав выхода на мель. На вызовы пограничных служб экипаж не отвечал. Как утверждается, позже выяснилось, что капитан и двое офицеров находились в нетрезвом состоянии. Сейчас сухогруз находится в порту Гданьска. По факту произошедшего местные власти начали разбирательство.