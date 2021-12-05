Число пострадавших на шахте в Кузбассе превысило сто человек

За сутки были госпитализированы еще семь горноспасателей, отравившихся угарным газом. Они поднимали на поверхность обнаруженные ранее тела, сообщает агентство РИА Новости. Сейчас на шахте «Листвяжная» работают две скважины: через одну закачивают азот, через другую выводят газы и следят за обстановкой внутри.

На прошлой неделе в шахте, по версии МЧС, произошел взрыв метана. Во время самого ЧП, а также в ходе спасательной операции погибли 51 человек. По делу о гибели рабочих обвинения предъявлены руководству шахты и двум чиновникам Ростехнадзора.