В России за сутки выявили 32 602 случаев коронавируса

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. По подсчетам агентства ТАСС, заболеваемость снижается в стране четвертую неделю подряд. Скончались за этот период 1206 человек. Таким образом, суточный прирост умерших стал минимальным с начала ноября. Всего за все время пандемии в стране зарегистрированы 9 801 613 случаев заболевания и 281 278 смертей. Отмечается, что наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3301, Санкт-Петербурге — 2420 и Подмосковье — 2096. Меньше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Калмыкии — 23, Ненецком автономном округе — 11, Чукотском автономном округе — один.