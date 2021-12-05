В России за сутки выявили 32 602 случаев коронавируса

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. По подсчетам агентства ТАСС, заболеваемость снижается в стране четвертую неделю подряд. Скончались за этот период 1206 человек. Таким образом, суточный прирост умерших стал минимальным с начала ноября. Всего за все время пандемии в стране зарегистрированы 9 801 613 случаев заболевания и 281 278 смертей. Отмечается, что наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3301, Санкт-Петербурге — 2420 и Подмосковье — 2096. Меньше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Калмыкии — 23, Ненецком автономном округе — 11, Чукотском автономном округе — один.
2021-12-05T12:03:00+03:00
2021-12-05T12:03:00+03:00
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12:03, 05 декабря 2021
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