Обвинение Сапеги ожидаемо, учитывая бескомпромиссность белорусских властей к политическим заключенным – политолог

Обвинение, предъявленное россиянке Софье Сапеге ожидаемо, учитывая бескомпромиссность белорусских властей к политическим заключенным. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Что касается политических заключенных, белорусские власти бескомпромиссны. Тут я не удивляюсь, тем более, что Софья оказалась рядом с Протасевичем, при его задержании, тем более она действительно администрировала телеграмм-канал», — сказал он.

В.Карбалевич обратил внимание на тот факт, что в белорусских тюрьмах сегодня сидят несколько граждан России по политическим обвинениям. «И я не думаю, что российские государственные органы слишком вступаются за своих граждан, которые сидят по политическим статьям, потому что они, наверное, считают, что если это политические, то за них не стоит особо вписываться. Ведь и в России по политическим причинам сидят многие», – отметил политолог.

В.Карбалевич добавил, что вряд ли до вынесения приговора С.Сапеге будет поднят вопрос об экстрадиции. «До суда вряд ли ее будут экстрадировать, я так думаю. И прогнозировать сложно, экстрадируют ли ее. Есть вероятность, что она первое время будет сидеть в белорусской тюрьме, а потом неизвестно, как будет», — заключил он.

Следственный комитет Беларуси предъявил россиянке Софье Сапеге обвинение по статье о разжигании вражды, ей грозит шесть лет лишения свободы — это минимальный срок по этой статье с учетом досудебного соглашения со следствием, которое заключила Сапега.

В мае Софью Сапегу и ее молодого человека, бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.