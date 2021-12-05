Японская принцесса Айко получила орден по случаю совершеннолетия

Несколько дней назад ей исполнилось двадцать лет. церемонию транслировал телеканал NHK. Айко впервые предстала перед журналистами в длинном белоснежном придворном платье, а ее прическу украсила бриллиантовая тиара, которую одолжили у тети. Императорская семья не стала заказывать новую в знак солидарности с японцам, которые в последнее время стали испытывать финансовые трудности. По этой же причине не будет проведен банкет.

Принцесса в будущем не сможет стать императрицей, поскольку престол в Японии передаётся только по прямой мужской линии.