Несколько дней назад ей исполнилось двадцать лет. церемонию транслировал телеканал NHK. Айко впервые предстала перед журналистами в длинном белоснежном придворном платье, а ее прическу украсила бриллиантовая тиара, которую одолжили у тети. Императорская семья не стала заказывать новую в знак солидарности с японцам, которые в последнее время стали испытывать финансовые трудности. По этой же причине не будет проведен банкет.
Принцесса в будущем не сможет стать императрицей, поскольку престол в Японии передаётся только по прямой мужской линии.
Японская принцесса Айко получила орден по случаю совершеннолетия
Несколько дней назад ей исполнилось двадцать лет. церемонию транслировал телеканал NHK. Айко впервые предстала перед журналистами в длинном белоснежном придворном платье, а ее прическу украсила бриллиантовая тиара, которую одолжили у тети. Императорская семья не стала заказывать новую в знак солидарности с японцам, которые в последнее время стали испытывать финансовые трудности. По этой же причине не будет проведен банкет.