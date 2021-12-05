В Индии, по данным местных СМИ, в результате перестрелки погибли 14 человек

Как сообщается, военные открыли огонь по мирным жителям.

13 мирных жителей и один представитель силовых ведомств погибли в штате Нагаленд на северо-востоке страны сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции. По имеющейся информации силы безопасности Индии планировали провести операцию по борьбе с повстанцами в данном регионе. Но за мятежников по ошибке были приняты мирные жители одного из сёл. В результате их расстреляли военные.

Увидевшие это односельчане на силовиков напали. Те были вынуждены защищаться и по данным источника «в целях самообороны» открыли огонь и убили ещё несколько человек. Погиб также один военный. В свою очередь глава МВД Индии Амит Шах на своей странице в социальной сети Twitter выразил соболезнования семьям погибших. Он подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование произошедшего инцидента.

Отводка

Ранее индийские СМИ сообщали об убийстве четырёх солдат резервной полиции страны. Огонь по военным открыл их сослуживец.