Z Архив новостей новости
5 0 6 0
11:04, 05 декабря 2021

В Индии, по данным местных СМИ, в результате перестрелки погибли 14 человек

Как сообщается, военные открыли огонь по мирным жителям.

13 мирных жителей и один представитель силовых ведомств погибли в штате Нагаленд на северо-востоке страны сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции. По имеющейся информации силы безопасности Индии планировали провести операцию по борьбе с повстанцами в данном регионе. Но за мятежников по ошибке были приняты мирные жители одного из сёл. В результате их расстреляли военные.

Увидевшие это односельчане на силовиков напали. Те были вынуждены защищаться и по данным источника «в целях самообороны» открыли огонь и убили ещё несколько человек. Погиб также один военный. В свою очередь глава МВД Индии Амит Шах на своей странице в социальной сети Twitter выразил соболезнования семьям погибших. Он подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование произошедшего инцидента.
Отводка
Ранее индийские СМИ сообщали об убийстве четырёх солдат резервной полиции страны. Огонь по военным открыл их сослуживец.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Николай Сванидзе журналист

Считаем необходимым восстановить в школьных программах Международный День памяти жертв Холокоста Заявление комиссии СПЧ по политическим правам в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста…

5 281 6 24154 29.11
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 171 6 17290 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 125 6 13521 02.12
Блоги

МИД РФ: Вина за деградацию отношений с НАТО полностью лежит на альянсе Контраргументация к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса»...

5 94 6 13793 30.11
Блоги

«Бесэдер?» Круглошуточные новости

Нас на Сталина нет! КПРФ потребовала от Мемориала реабилитировать невинно пострадавшие массовые репрессии…

5 47 6 20840 28.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 37 6 6277 03.12
Новости

Bloomberg узнал о споре Сергея Лаврова и Энтони Блинкена из-за Украины По информации агентства, он завязался во время неформального ужина в эту среду, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ…

5 41 6 7470
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 92 6 17225 01.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Украина и четыре думские партии войны Что единороссы, что зюгановцы, что прилепинцы-мироновцы, что жириновцы — это одна и та же партия войны.

5 50 6 9582 04.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Кому выгодна новая провокация на Украине? Все американские президенты с 1946 года в той или иной мере придерживались концепции «сила как гарант мира»...

5 160 6 31683 30.11
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

«Сегодня» – в ночь на 1 декабря 1937 года в Томске будет арестован Степан КАРАГОДИН и еще 41 человек Всего, в день массового убийства (расстрела) упомянутых шести человек, т.е. 21 января 1938 года, было убит не 6 человек, а не менее 87 человек…

5 128 6 25949 30.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Будут ли переговоры Путина и Зеленского? Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться. Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны?..

5 32 6 8254 03.12
Будем наблюдать

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Я просто на руках бы носил «Мемориал», признанный иноагентом, который выполняет за государство историческую функцию во многом, который побуждал то самое государство в 90-х открывать дела, приглашать родственников. Это была именно деятельность общества…

5 26 6 7255 04.12
#слушать 48:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Чья возьмет? Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66% опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует?..

5 289 6 80547 29.11
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Толерантное безумие Надо стереть всё, что можно. Отменить деление на мужчин и женщин, на отцов и матерей, мальчиков и девочек — роли же сейчас каждый выбирает по вкусу. Европа стремительно погружается в безумную, абсурдную толерантность…

5 86 6 24600 01.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

«Ответственная бюд­жетная политика» Инфляция в России имеет да­леко не только монетарную природу, и бороться с ней правильнее не повышением про­центной ставки и ответственной бюджетной политикой, а нара­щиванием конкуренции, нормальной работой ФАС…

5 29 6 8433 02.12

Популярное за неделю

Новости

Германская газета Bild опубликовала карту предполагаемого российского вторжения на Украину Об операции, якобы планируемой на начало 2022-го года, вчера писала со ссылкой на данные американской разведки газета Washington Post…

5 23 6 8257
Интервью Персонально ваш

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Моргенштерн держит важный пакет. Он влияет на молодежь. Его паства — это не сотни тысяч, это миллионы. Это побольше, чем та молодежь, которая поддерживала в свое время Алексея Навального. И этим он опасен…

5 36 6 72240 29.11
#слушать 50:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

1 декабря поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2069 30.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 274 6 149863 02.12
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Окно в Европу должно быть точно по размеру ракеты. А больше, с точки зрения Владимира Владимировича, ничего и не надо…

5 34 6 71333 01.12
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9345373
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5103002

Сегодня в эфире