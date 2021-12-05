Авиакомпания S7 ужесточила контроль за наземным обслуживанием самолётов в Магадане

Это произошло из-за обледенение одной из машин в полёте несколько дней назад.

На время выяснения обстоятельств произошедшего обслуживание бортов в магаданском аэропорту будет под более жёстким контролем. Об этом РИА «Новости» сообщает со ссылкой на авиакомпанию. В S7 добавили, что экипаж самолёта, с которым были проблемы, отстранён на период, пока идёт расследование. Там подчеркнули, что это стандартная процедура.

В авиакомпании отметили, что в минувший четверг её борт, летевший из Магадана в Новосибирск, попал в зону сильного обледенения, после чего на самолёте отключился автопилот. Airbus A320neo обледенел и потерял высоту, однако, пилоты удержали машину и посадили её в Иркутске. В S7 считают, что в аэропорту вылета работники моли нарушить требования обработки против льда.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщала, что корпус самолёта в Магадане могли обработать не специальным реагентом, а более дешёвой автомобильной незамерзайкой на основе этилового спирта. По этим данным, техника, который отвечал за подготовку борта, сейчас не могут найти.

Проверкой инцидента занимается Дальневосточная транспортная прокуратура.