Американский посол сказал о нежелании Вашингтона вводить санкции против России

При этом в интервью РБК Джон Салливан отметил, что решения США будут зависеть от действий Москвы.

Салливан выразил надежду, что стороны решат все разногласия дипломатическим путем.

США начали предупреждать Москву о санкциях после появления в прессе сообщений о наращивании российских сил на украинской границе. В Кремле отмечают, что переброска армии на собственной территории – это исключительно внутреннее дело. Во вторник Джо Байден и Владимир Путин планируют перевести переговоры по видеосвязи.