Правительство продлило временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса

Они будут действовать до конца следующего года, сообщает пресс-служба кабинета министров. Согласно утвержденному порядку перед тем, как отправится на вахту, работники должны пройти двухнедельный карантин, который оплачивается не ниже дневной тарифной ставки. Те же сотрудники, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, должны получить не менее двух третей оклада.
2021-12-05T10:31:59+03:00
2021-12-05T10:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 05 декабря 2021
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