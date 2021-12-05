Правительство продлило временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса

Они будут действовать до конца следующего года, сообщает пресс-служба кабинета министров. Согласно утвержденному порядку перед тем, как отправится на вахту, работники должны пройти двухнедельный карантин, который оплачивается не ниже дневной тарифной ставки. Те же сотрудники, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, должны получить не менее двух третей оклада.