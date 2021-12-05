Российское посольство в США заверило, что Москва не представляет угрозы какой-либо стране

В ответе дипломатов на запрос газеты Financial Times говорится, что развертывание войск на своей территории – это суверенное право России, а «истерические оценки» о якобы готовящемся вторжении на Украину в прошлом уже оказывались ложными.

Немецкий таблоид Bild опубликовал сценарии возможного вторжения России на Украину. Как утверждают источники издания в НАТО и Киеве, наступление запланировано на конце января – начало февраля и может начаться как одновременная атака с нескольких фронтов, или же растянуться на три фазы. Bild пишет, что Москва рассчитывает занять около двух третей соседней страны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя публикацию, написала, что «пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл». В Кремле неоднократно отвергали любые планы по вторжению на Украину.

