В аэропорту Шереметьево образовались очереди из-за тестирования прибывающих из стран, где обнаружили омикрон

Из-за новых антиковидных мер пассажиры самолета из Лондона сегодня ночью вышли из Шереметьево только спустя более двух часов после приземления. Как сообщает агентство «РИА Новости», температуру тела прибывших измеряли прямо в лайнере. Это заняло около получаса. После этого людей доставили на автобусах к терминалу, но выпустили не сразу из-за большой очереди в зоне санитарного контроля. Там организовали экспресс-тестирование на ковид.

Его обязательно должны проходить все, кто прилетел в Россию из стран, в которых уже обнаружили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Результаты анализа становятся известны уже через две минуты. В это время сотрудники Роспотребнадзора проверяют у пассажиров анкеты для прибывающих. Агентство утверждает, что, несмотря на быстрое тестирование, в общей сложности процесс занимает около двух часов.

Прибывающие в Москву из Лондона стали сталкиваться с очередями в Шереметьево еще несколько дней назад после введения обязательного тестирования.