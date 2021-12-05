Российское посольство в Вашингтоне отвергает публикацию газеты Financial Times о готовящемся вторжении на Украину

Москва не представляет угрозы какой-либо стране, говорится в заявлении диппредставительства. Что же касается передвижения российских войск близ границы с Украиной, это внутреннее дело страны, подчеркнули дипломаты.

В последние несколько дней в западной прессе поднялась волна сообщений о том, что Россия якобы готовится начать войну с Украиной. С такими публикациями выступили газеты «Файнэншл таймс», «Вашингтон пост», «Нью Йорк Таймс», а также агентство Bloomberg, немецкая Bild и вовсе опубликовала схему нападения. На фоне этого Киев, который ранее утверждал, что не наблюдает наращивания военного контингента близ границ, стал также говорить о готовящейся войне.

В свою очередь мировое сообщество призывает Россию сохранять дипломатические отношения. Так, посол США в Москве Джон Салливан в интервью газете РБК сказал, что только это поможет избежать, как он выразился, катастрофического и трагического насилия на Украине. В свою очередь Россия все обвинения отрицает: официальный представить МИД Мария Захарова заявила, что это США нагнетает обстановку.

В Кремле уверены, что западные страны специально развернули информационную кампанию, чтобы представить Москву как угрозу процесса урегулирования ситуации на Украине.