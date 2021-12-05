Россиянке Софье Сапеге, задержанной в мае в Минске вместе с Романом Протасевичем, предъявили окончательное обвинение

Россиянке Софье Сапеге, задержанной в мае в Минске вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем, предъявили окончательное обвинение. Ей грозит до шести лет тюрьмы.

Софью Сапегу обвиняют по статье разжигание вражды. Ей вменяют администрирование телеграм-канала «Чёрная книга Беларуси», где публикуются данные силовиков, власти считают его экстремистским. Дело обвиняемой скоро передадут в суд, сообщает телеграм-канал Русской службы BBC со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. По их словам, Сапега находится в тяжёлом психологическом состоянии.

Россиянку задержали вместе с её молодым человеком, белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем 23 мая, для этого власти принудительно посадили самолёт, летевший из Афин в Вильнюс. Сообщение о бомбе на борту лайнера не подтвердилось. Месяц двое задержанных провели в СИЗО Минска, затем их перевели под домашний арест. Сапега находилась в квартире родителей в белорусском городе Лида, им по информации BBC пришлось переселиться на дачу. Пару дней назад обвиняемую вызвали в СК Белоруссии на следственные действия. Адвокат россиянки сообщил, что после вынесения приговора её могут экстрадировать на родину. Он также допустил, что фигурантку дела может помиловать глава республики Александр Лукашенко.

Инцидент с посадкой самолёта в Минске привёл к новым санкциям западных стран в отношении Белоруссии.