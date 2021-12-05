WADA удовлетворено назначением нового гендиректора Российского антидопингового агентства

В заявлении международной организации говорится, что процедура была проведена в соответствии с принципами объективности и независимости. Новым гендиректором РУСАДА накануне стала Вероника Логинова. До этого она возглавляла отдел антидопингового обеспечения Министерства спорта.

Прежний руководитель Юрий Ганус был уволен в августе 2020-го года из-за нарушений в деятельности агентства, которые выявил аудит. С тех пор обязанности гендиректора временно исполнял юрист Михаил Буханов.