Представитель Госдепартамента сказал журналистам, что это не предпочтительный для США вариант. В Белом доме исходят из того, что переговоры продолжатся. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Обсуждение по возвращению Тегерана и Вашингтона к ядерной сделке возобновилось в конце ноября в Вене после почти полугодового перерыва. Соединенные Штаты угрожают усилить санкционное давление, если Иран даст повод посчитать, что переговоры специально затягиваются.
Вашингтон допускает, что сделка по иранскому атому не будет заключена
Представитель Госдепартамента сказал журналистам, что это не предпочтительный для США вариант. В Белом доме исходят из того, что переговоры продолжатся. Об этом сообщает агентство ТАСС.