Вашингтон допускает, что сделка по иранскому атому не будет заключена

Представитель Госдепартамента сказал журналистам, что это не предпочтительный для США вариант. В Белом доме исходят из того, что переговоры продолжатся. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Обсуждение по возвращению Тегерана и Вашингтона к ядерной сделке возобновилось в конце ноября в Вене после почти полугодового перерыва. Соединенные Штаты угрожают усилить санкционное давление, если Иран даст повод посчитать, что переговоры специально затягиваются.