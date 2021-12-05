В Пентагоне отвергают планы по созданию азиатской версии НАТО

Американский министр обороны Ллойд Остин сказал, что Вашингтон не просит страны выбирать между США и Китаем, а вместо этого работает над развитием международной системы, которая будет свободной, стабильной и открытой – его цитирует газета The New York Times. Он добавил, что в отношении Пекина применяется тактика «комплексного сдерживания».

В конце июля власти КНР сообщили о неудачных переговорах с США. Они считают, что диалог лишь подчеркнул разногласия между странами.