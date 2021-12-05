В ДНР обострение ситуации в Донбассе назвали одним из самых серьезных с 2014 года

По словам лидера самопровозглашенной республики Дениса Пушилина, это связано со значительным числом украинской военной техники и личного состава, стянутого к линии соприкосновения и «истерии, которая звучит в Киеве». Ранее Пушилин не исключил, что попросит помощи у России.

Западная пресса неоднократно писала о планах России вторгнуться на Украину. В Москве это категорически отрицают. Во вторник президенты США и России проведут переговоры по видеосвязи.