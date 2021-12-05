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09:31, 05 декабря 2021

Bloomberg узнал о споре Сергея Лаврова и Энтони Блинкена из-за Украины

По информации агентства, он завязался во время неформального ужина в эту среду, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Министр иностранных дел России назвал события, произошедшие на Украине в 2014 году государственным переворотом и обвинил НАТО и ЕС в подавлении инакомыслия и угрозам Москве. Госсекретарь США в свою очередь заявил, что силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов и убили более ста человек, а также заметил, что НАТО является «оборонным альянсом». 


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