Турецкие власти рассказали о взрывном устройстве, которое должно было сработать на митинге президента

Самодельная бомба была установлена под полицейским автомобилем, ее нашли и обезвредили, передает телеканал CNN Turk со ссылкой на МВД. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

Митинг в городе Сиирт прошел накануне. Реджеп Эрдоган выступил перед своими сторонниками после того, как многотысячную демонстрацию на юге страны собрал лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.