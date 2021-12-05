В Москве сегодня пройдёт научно-просветительская конференция «Чтения Адама Смита»

Идеи свободы, права собственности, правового государства и гражданского общества сегодня обсудят активисты либерального толка, представители научного сообщества и публицисты. Конференцию по традиции устраивает Либертарианская партия России. «Чтения Адама Смита», названные по имени известного шотландского экономиста, пройдут уже 13-й год подряд.

В этот раз на конференции выступят экономисты Константин Сонин и Юрий Кузнецов, журналист Андрей Бабицкий и другие спикеры. На повестке темы экономики как советской, так и современной России, религии, судебной реформы, какой она должна быть и когда будет.

Мероприятие проведут в Доме культуры «Рассвет» неподалёку от метро «Улица 1905 года». Устроители конференции заверили, что все меры безопасности из-за коронавируса будут соблюдаться. На входе раздадут маски.

Напомним, что 4 года назад полиция в ходе конференции и после неё задержала 16 человек. Нескольких участников чтений суд позже оштрафовал на тысячу рублей, признав виновным в неповиновении силовикам.



Конференция начнётся в полдень и продлится до восьми вечера.