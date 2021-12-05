В США сегодня начнется Мировой нефтяной конгресс

Программа включает в себя несколько тематических блоков о развитии отрасли в условиях глобальных и региональных энергетических проблем, в том числе максимальное увеличение эффективности выработки на существующих месторождениях и поиск новых. На конгресс приедут представители Организации стран-экспортеров нефти, несколько сотен экспертов, спикеров из 70 государств. Среди них руководители нефтяных компаний, ставших лидерами мирового рынка по объему добычи, американской Exxon Mobil Corporation и французской Total Energies. Помимо обсуждений, будет организована специальная выставочная площадка для инноваций в отрасли.

Мировой нефтяной конгресс впервые прошел почти 90 лет назад. Однако он собирается не каждый год. Эта неправительственная международная организация создана для обмена научно-техническими данными и успешными практиками между участниками рынка.

Мероприятия будет проходить в городе Хьюстон, штат Техас. Оно продлится четыре дня.