Синоптики предупредили о похолодании в Москве с 10 декабря

Днем ожидается от 7 до 10 градусов мороза, ночью – до -15. Об этом агентству ТАСС рассказали в Гидрометцентре. Снежный покров, вероятно, останется в городе уже до весны. При этом в ближайшие дни, по мнению метеорологов, значительных осадков ждать не стоит.

Уж в ближайшие дни в ряде регионов установятся серьезные холода. Около 20-30 градусов со знаком минус будет в Мурманской, Вологодской, Ленинградской, Ярославской, Ивановской и Кировской областях, а также в Пермском крае и Карелии.