Иран назвал взрыв в городе Натанз испытанием системы противовоздушной обороны

Представитель армии в интервью агентству ИРНА сказал, что поводов для беспокойства нет. Местные власти также подтвердили проведение проверки системы реагирования на возможное нападение.

Источник агентства утверждает, что взвыв не имеет отношения к ядерным объектам, расположенным в Натанзе. В 30 километрах от города работает завод по обогащению урана. Там же находится воинская часть.