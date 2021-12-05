Россиянке Софии Сапеге в Белоруссии предъявили окончательное обвинение

По данным источника «Русской службы ВВС», по статье о разжигании вражды ей грозит до 6 лет лишения свободы. Следствие считает, что она администрировала Telegram-канал «Черная книга Беларуси», он признан в стране экстремистским.

Сапегу задержали вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Борт, которым они летели из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Сейчас россиянка находится под домашним арестом в городе Лида. Адвокат не исключил, что ее могут после приговора экстрадировать в Россию.