Гран-при Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии

Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» выиграл квалификацию, и будет стартовать первым. Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» показал 20-е время.

Страсти накаляются, до конца сезона остаются всего две гонки, а судьба титула по-прежнему не решена. Все внимание приковано к борьбе двух пилотов: действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булл», их разделяют всего восемь очков. Гонщику из Нидерландов не повезло на квалификации в Саудовской Аравии, у него были все шансы показать лучшее время, но на последней попытке он допустил ошибку и врезался в ограждение.

Как результат: первым будет стартовать британец, следом за ним его коллега по команде «Мерседес» финн Валттери Боттас, и лишь потом Ферстаппен. Прорваться вперед ему будет непросто, хотя обгонять на трассе в Джидде возможно. Не определена судьба победителя и в Кубке конструкторов – «Ред Булл» и «Мерседес» идут с минимальным отрывом, и впервые с 2013 года немецкая команда может остаться без награды. Что же касается Никиты Мазепина, выступающего за «Хаас», то он будет стартовать сегодня последним, так как показал худший результат на вчерашней квалификации.

Заключительный Гран-при Формулы-1 этого сезона пройдет 10-12 декабря в Абу-Даби.

