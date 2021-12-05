В российской столице сегодня пройдёт серия мероприятий, приуроченных к 80-летию битвы за Москву

Специальную программу, посвящённую юбилейной годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой приготовили библиотеки, музеи и парки. Сотрудники музея обороны Москвы проведут экскурсию по своей постоянной экспозиции, которая рассказывает о подвиге защитников столицы.

Помимо этого обещают праздничный концерт, мастер-класс и квест-викторину. В музее также покажут киноленту «Разгром немецких войск под Москвой». Помимо этого её можно будет увидеть в кинотеатре «Художественный». В парке Минобороны «Патриот» сегодня запланирован приём школьников в ряды юнармейцев. До этого там проводили велопробег по случаю исторической даты.

В музее Героев Советского Союза и России сегодня пройдёт акция у памятника рабочим Черемушкинского кирпичного завода, погибшим в Великой Отечественной войне, а в музейно-выставочном центре «Тушино» откроют экспозицию «Битва за Москву».

Мероприятия по случаю юбилейной даты продолжатся и на следующей неделе.