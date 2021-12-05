Российская ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане

Она выведет на орбиту два спутника европейской навигационной системы Galileo. Ранее старт трижды переносился из-за погодных условий и технических неполадок на станции слежения. Первый такой пуск состоялся еще в 2011, к настоящему моменту прошло уже 25 запусков, ближайшие четыре запланированы на 2022 год.
2021-12-05T07:35:17+03:00
2021-12-05T07:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 05 декабря 2021
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