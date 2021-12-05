Российская ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане

Она выведет на орбиту два спутника европейской навигационной системы Galileo. Ранее старт трижды переносился из-за погодных условий и технических неполадок на станции слежения. Первый такой пуск состоялся еще в 2011, к настоящему моменту прошло уже 25 запусков, ближайшие четыре запланированы на 2022 год.