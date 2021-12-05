Стартует всероссийская акция по сбору макулатуры «Бумажный батл»

В соревновании могут принять участие не только школы, но и организации и целые регионы. Для участия в конкурсе необходимо собрать как можно больше макулатуры и оставить на официальном сайте акции «Бумбатл» заявку. После этого пользователь должен отнести бумаг в пункт приема и получить сертификат участника. Если же захочется поучаствовать в дополнительном испытании, то организаторы предлагают сделать креативную фотографию или видео, поставить специальные хештеги и опубликовать это в социальных сетях.

Победителей определят в конце месяца. В частности, будут выбраны ТОП-3 самых результативных сборов среди образовательных учреждений и компаний страны, а также 10 самых необычных публикаций в соцсетях. Победители получат ценные призы, а сотрудники лучших предприятий будут отмечены специальной наградой.

На сайте акции отмечается, что вся макулатура будет отправлена на переработку. В прошлом году удалось собрать свыше 600 килограммов бумаги. Тройку регионов-лидеров возглавили Курская, Оренбургская и Тамбовская области. Принять участие в акции можно до 20 декабря.