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07:02, 05 декабря 2021

Всероссийский инклюзивный чемпионат по киберспорту для детей должен состояться сегодня в Москве

Участники будут сражаться за победу в трёх игровых дисциплинах: симуляторе гонок на пилотируемых дронах DCL, решении прикладных задач по информационной безопасности, а также определят лучшего в популярной игре DOTA 2. Турнир пройдёт на крупнейшей киберспортивной площадке столицы Yota Arena. Для детей также проведут лекции по мерам безопасности в Интернете и обеспечению сохранности персональных данных.
Чемпионат приурочен ко всемирному дню инвалидов и по словам организаторов направлен на социализацию детей с ограниченными возможностями в обществе при помощи популярного направления мировой индустрии, как киберспорт. Стоит отметить, что российские геймеры регулярно становятся победителями престижных соревнований по компьютерным играм.

Ранее киберспортивная команда из России Team Spirit выиграла Чемпионат мира по DOTA 2.


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