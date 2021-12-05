Директор Центра им. Гамалеи призвал как можно быстрее вводить систему QR-кодов в РФ на федеральном уровне

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала НТВ призвал как можно быстрее вводить систему QR-кодов о прививке от коронавирусной инфекции в РФ на федеральном уровне. Также Гинцбург также напомнил о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в частности, о ношении масок.
2021-12-05T07:02:05+03:00
2021-12-05T07:02:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:02, 05 декабря 2021
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