Директор Центра им. Гамалеи призвал как можно быстрее вводить систему QR-кодов в РФ на федеральном уровне

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала НТВ призвал как можно быстрее вводить систему QR-кодов о прививке от коронавирусной инфекции в РФ на федеральном уровне. Также Гинцбург также напомнил о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в частности, о ношении масок.