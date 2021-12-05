В Перми в 12 раз почтут память погибших в результате пожара в «Хромой лошади»

Как ожидается, утром пермяки, родственники и друзья погибших, придут возлагать цветы в Сквере уральских добровольцев. Затем для всех желающих будет организован автобус на Северное кладбище, говорится в заявлении пермской администрации.

Пожар в местном клубе произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Тогда из-за фейерверка загорелась обшивка, потолок и соломенные декорации в здании. Огонь быстро перекинулся на пенопласт и пластиковую отделку окон. Сразу же началась паника, многие не могли выйти из клуба. В результате погибли 156 человек, 65 нанесен тяжкий вред здоровью, а еще более 80 пострадали.

После трагедии были осуждены 9 человек. Один из них – совладелец заведения Анатолий Зак, в 2013 году был приговорен к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Однако бизнесмен вышел на волю в сентябре 2018 года из-за учтенного срока в СИЗО. Позднее он улетел в Израиль.

Администрация Перми просит участников траурных мероприятий не пренебрегать противоэпидемиологическими мерами: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.