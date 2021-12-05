Папа Римский Франциск заявил, что объединенную Европу сейчас раздирает националистический эгоизм

Папа Римский Франциск, прибывший с апостольским визитом в Грецию, выразил мнение, что объединенную Европу сейчас раздирает националистический эгоизм.

«Европейское сообщество, раздираемое националистическими эгоистичными настроениями, вместо того чтобы продвигать солидарность, нередко кажется замершим и нескоординированным. Если в свое время идеологические противоречия мешали построению мостов между западом и востоком [нашего] континента, то сегодня миграционная проблема породила пропасть между югом и севером», — сказал он.

Понтифик отметил, что «не только на Европейском континенте» сейчас виден «откат демократии». Усталость и недовольство ведут к своего роду демократическому скептицизму", — указал Франциск.

