Песков подтвердил, что достигнута договоренность о телефонном разговоре президентов РФ и США во вторник

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что достигнута договоренность о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена во вторник.

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк не исключил, что после разговора лидеров двух стран возможно снижение напряженности на российско-украинской границе. Стороны также, скорее всего обсудят, визовые вопросы, ограничение стратегических вооружений, кибербезопасность, международный терроризм и ряд региональных проблем, добавил Батюк.