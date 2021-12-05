В Индонезии при извержении вулкана на острове Ява погиб один человек

Об этом объявили местные власти. Более 40 человек получили ожоги различной степени тяжести, из них 30 с лишним госпитализированы. Извергается с субботы вулкан Семера – самая высокая точка острова. На месте стихийного бедствия проводится поисково-спасательная операция с участием вертолетов.
2021-12-05T05:04:44+03:00
2021-12-05T05:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 05 декабря 2021
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