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05:04, 05 декабря 2021

В Индонезии при извержении вулкана на острове Ява погиб один человек

Об этом объявили местные власти. Более 40 человек получили ожоги различной степени тяжести, из них 30 с лишним госпитализированы. Извергается с субботы вулкан Семера – самая высокая точка острова. На месте стихийного бедствия проводится поисково-спасательная операция с участием вертолетов.


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