В Турции саперы обезвредили взрывное устройство на митинге с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана

Об этом пишет газета «Джумхуриет». Бомбу с дистанционным управлением обнаружили в последний момент под машиной одного из задействованных в обеспечении безопасности на мероприятии полицейских. Это произошло в городе Сирт на юго-востоке страны. Эрдоган прибыл туда для выступления перед сторонниками накануне.
2021-12-05T05:04:35+03:00
2021-12-05T05:04:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 05 декабря 2021
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