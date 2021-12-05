В Турции саперы обезвредили взрывное устройство на митинге с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана

Об этом пишет газета «Джумхуриет». Бомбу с дистанционным управлением обнаружили в последний момент под машиной одного из задействованных в обеспечении безопасности на мероприятии полицейских. Это произошло в городе Сирт на юго-востоке страны. Эрдоган прибыл туда для выступления перед сторонниками накануне.