На поисковик Google и мессенджер Telegram завели новые исполнительные производства о взыскании штрафов

На этот раз с помощью судебных приставов от компаний будут добиваться 11,5 млн рублей – как и прежде, за неудаление контента, объявленного в России запрещенным. По данным ФССП, в общей сложности на Google сейчас возбуждено три производства на общую сумму 8,5 млн руб, на Telegram – одно.
2021-12-05T05:04:32+03:00
2021-12-05T05:04:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 05 декабря 2021
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