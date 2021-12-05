На поисковик Google и мессенджер Telegram завели новые исполнительные производства о взыскании штрафов

На этот раз с помощью судебных приставов от компаний будут добиваться 11,5 млн рублей – как и прежде, за неудаление контента, объявленного в России запрещенным. По данным ФССП, в общей сложности на Google сейчас возбуждено три производства на общую сумму 8,5 млн руб, на Telegram – одно.