Россия выразит протест из-за инцидента с самолетом «Аэрофлота» над Черным морем

Об этом объявили в Росавиации.

Рейс Тель-Авив – Москва был вынужден сменить эшелон на более низкий из-за опасного сближения с военным самолетом-разведчиком, который игнорировал попытки диспетчеров с земли связаться с ним. На борту было почти полторы сотни пассажиров, никто не пострадал. Также пришлось изменить курс еще одному самолету в том же районе, летевшему из Сочи в столицу Северной Македонии Скопье.