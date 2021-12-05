Об этом объявили в Росавиации.
Рейс Тель-Авив – Москва был вынужден сменить эшелон на более низкий из-за опасного сближения с военным самолетом-разведчиком, который игнорировал попытки диспетчеров с земли связаться с ним. На борту было почти полторы сотни пассажиров, никто не пострадал. Также пришлось изменить курс еще одному самолету в том же районе, летевшему из Сочи в столицу Северной Македонии Скопье.
Россия выразит протест из-за инцидента с самолетом «Аэрофлота» над Черным морем
Об этом объявили в Росавиации.