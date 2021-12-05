Германская газета Bild опубликовала карту предполагаемого российского вторжения на Украину

Об операции, якобы планируемой на начало 2022-го года, вчера писала со ссылкой на данные американской разведки газета Washington Post.

Если верить карте, вторжение планируется сразу с трех фронтов – с востока, через российскую границу, с севера, с территории Белоруссии, и с юга, силами Черноморского флота – с последующим захватом Харькова, Полтавы, Днепра и Киева.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала статью, цитата, пропагандой, замешанной на идеологии, которая изничтожает любой здравый смысл.