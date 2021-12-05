Об операции, якобы планируемой на начало 2022-го года, вчера писала со ссылкой на данные американской разведки газета Washington Post.
Если верить карте, вторжение планируется сразу с трех фронтов – с востока, через российскую границу, с севера, с территории Белоруссии, и с юга, силами Черноморского флота – с последующим захватом Харькова, Полтавы, Днепра и Киева.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала статью, цитата, пропагандой, замешанной на идеологии, которая изничтожает любой здравый смысл.
Германская газета Bild опубликовала карту предполагаемого российского вторжения на Украину
Об операции, якобы планируемой на начало 2022-го года, вчера писала со ссылкой на данные американской разведки газета Washington Post.