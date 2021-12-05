Футбольный клуб «Спартак» победил грозненский «Ахмат» в матче 17-го тура РПЛ

Встреча прошла в Москве и окончилась со счетом 1:2.

Забитыми мячам отметились – у москвичей Виктор Мозес на 13-й минуте и Квинси Промес на 87-й, у грозненцев – Даниил Уткин в дополнительное время. На 32-й минуте с красной карточкой судьи удалили нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Теперь эта команда занимает 9-ю строчку турнирной таблицы, «Ахмат» — 7-ю. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Сочи» 13-го декабря, а «Ахмат» 12-го примет подмосковные «Химки».