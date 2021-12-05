Минск обвинил Киев в нарушении своих границ, украинская сторона это отвергает

Как передает белорусское агентство БелТА, военный вертолет Украины Ми-8 во время учений вторгся вглубь белорусской территории примерно на 1 км на высоте около ста метров.

Сами учения Украина проводит на границе на фоне миграционного кризиса – с лета режим Александра Лукашенко начал массированно пропускать через свою территорию нелегальных мигрантов к границам с Польшей и Литвой в отместку за введенные ранее против него европейские санкции.